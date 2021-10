Bonus assunzioni per giovani e donne: come funziona e chi lo può richiedere

Al via il bonus assunzioni under 36. L'Inps ha comunicato le istruziomni per ottenerlo già nel 2021. Quindi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Non solo l’articolo della Legge di Bilancio 2021 prevede che, per ottenere l’esonero contributivo del 100 per cento del bonus assunzioni giovani i datori di lavoro non devono, nei 6 mesi precedenti l’assunzione e nei 9 mesi successivi, procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il bonus assunzioni per under 36, infatti, è stato introdotto quasi un anno fa dalla Legge di Bilancio 2021 e finalmente i datori di lavoro possono esporre nel flusso Uniemens le informazioni necessarie per ottenere l’esonero contributivo. L’Inps ha informato che si può usufruire dell’esonero con il rimborso degli arretrati precedenti al mese di settembre 2021 e per i rapporti agevolati del mese in corso. Non solo con la Legge di Bilancio sono previsti anche incentivi per l’occupazione al Sud come già stabilito dal decreto Agosto in termini di decontribuzione, misura che viene portata fino al 2029.

Il bonus assunzioni è anche dovuto, per un periodo massimo di 48 mesi, quindi 4 anni, ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per queste regioni è previsto uno sgravio in una misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali versati fino al 31 dicembre 2025; in una misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2026 e 2027; in una misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2028 e 2029. Alla copertura degli oneri previsti per il bonus assunzioni giovani 2021 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l’anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l’anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU.

Il bonus assunzioni 2021 in Legge di Bilancio è previsto anche per le donne. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Le assunzioni delle lavoratrici donne sono da effettuare nel biennio 2021-2022 e le medesime devono determinare, secondo il comma 17 successivo, un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.