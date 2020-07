Via al bonus vacanze, ma solo un hotel su 4 lo accetta. Ecco i motivi del flop

Dal primo giorno di luglio entra in vigore il cosiddetto bonus vacanze (500 euro in caso di famiglie composte da almeno tre persone, 300 per le famiglie di due persone e 150 per i single) previsto dal decreto Rilancio con una dote di ben 2,4 miliardi di euro. Ma le cose non vanno bene come forse si ipotizzava. Secondo un test svolto dal Corriere della Sera il 30 giugno, infatti, solo 4 hotel su 100 accetterebbero, al momento, la soluzione bonus. Mentre a Roma sarebbero orientati al sì solo 35 alberghi su 976 e a Milano solo 2 su 393.

E' chiaro che in questo modo la misura per aiutare i cittadini ad andare in vacanza e ridistribuire risorse sul territorio nazionale perde molta della sua efficacia.

Stando al test fatto dal Corriere cliccando su italyhotels.it e provando a prenotare una camera doppia per tre notti (1-4 luglio) appena 1.151 (4,2) strutture sulle 27.370 offerte presenti sul sito di Federalberghi accettano il bonus.

In testa l'Emilia Romagna

Su base regionale in testa per disponibilità ci sarebbe l’Emilia Romagna, con 233 su 4.275 (dove però esiste il numero di strutture più alto d’Italia). In Lombardia invece i sì sarebbero appena 88 su 2.531, in Liguria 56 su 1.284, in Sardegna 33 su 740, nel Lazio 49 su 1667, in Veneto 120 su 2514, in Trentino 96 su 3579 e in Sicilia 56 su 1.064. Mentre in Basilicata, Calabria e Molise, addirittura, nessun hotel accetterebbe il bonus.

Roma e Milano

E la situazione non sarebbe migliore in note località turistiche e città. Nella Capitale “solo 35 strutture su 976 prenderebbero il Bonus; a Firenze 22 su 335; a Milano appena 2 su 393; a Napoli 11 su 135. A Cortina d’Ampezzo solo 1 hotel presenti sulla piattaforma italyhotels.it. A Forte dei Marmi solo 2 strutture su 61, a Santa Margherita Ligure solo 2 su 26, a Rimini appena 60 su 1.039, a Taormina 1 su 80 hotel e a Gallipoli nessuna struttura sulle 19 presenti”.

I motivi

Quali i motivi di questo scarso successo? Il bonus per quanto concerne il cliente va speso per l’80 % come sconto per il pagamento del servizio turistico, e per il 20% come detrazione di imposta nella dichiarazione dei redditi – spiega il Corriere - Il limite sta proprio qui. L’80 per cento del totale non pagato dal cliente va recuperato dall’imprenditore-albergatore attraverso il credito d’imposta. E questo non piace evidentemente a quanti non hanno aderito, almeno per ora. E ad essere propensi ad accettare i bonus sono, per lo più, le strutture di grandi dimensioni. Inoltre ci sono le difficoltà per i clienti: occorre infatti essere in possesso dello Spid (identità digitale) e scaricare la app IOitaliait per i pagamenti della Pubblica Amministrazione. Cose che per molti sono delle vere e proprie difficoltà. Insomma, ancora una volta, tra il dire e il fare…

Il protocollo Abi-Confindustria Alberghi

In ogni caso ABI e Confindustria Alberghi hanno stipulato un Protocollo di intesa in materia di "Bonus vacanze" per favorire l'efficientamento dei processi di gestione del credito fiscale e quindi facilitare l'operatività la diffusione di questo strumento. Il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha previsto un bonus, il "tax credit/bonus vacanze". I nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 40.000 euro possono richiedere e usufruire del bonus, nella forma del credito, a decorrere dal 1° luglio 2020. Tale bonus pari a un massimo di 500 euro per nucleo familiare è usufruibile per l'80% come sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio, il restante 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi della famiglia. Lo sconto dell'80% sarà rimborsato al fornitore del servizio sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà, in alternativa, di cessione a terzi, anche a banche o intermediari finanziari.