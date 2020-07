In hotel o in B&b: ecco come richiedere il Bonus vacanze e l’elenco delle strutture che aderiscono

Dal primo luglio è partito ufficialmente il bonus vacanze: si potrà usare in hotel e B&b. Tuttavia molte strutture hanno deciso di non aderire. Per non incorrere in amare sorprese al momento di pagare il conto è meglio individuare prima di partire le imprese ricettive presso le quali è possibile utilizzare il voucher.

Dove è possibile spendere il buono

Innanzitutto è bene sapere che Bonus vacanze può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a patto che siano indicati nella fattura emessa dall’unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze. E può essere utilizzato presso un’impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come ad esempio resort, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze, bed&breakfast). Per individuare le strutture presso le quali dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, "imprese turistico ricettive", "agriturismi" e "bed and breakfast".

Gli l’hotel che aderiscono all’iniziativa

Per coloro che vorrebbe usufruire del bonus ma non sanno come fare, Federalberghi ha creato una piattaforma con l’elenco delle strutture che aderiscono. L’utente, inserendo date e destinazione (per i più indecisi basta anche la regione), può visualizzare la lista degli hotel presso cui soggiornare. Il filtro seleziona solo quelli che accettano il buono vacanza. Secondo quanto riportato dal sito investireoggi, che ha provato il servizio, le regioni con la scelta più ampia di hotel a disposizione è l’Emilia Romagna, che si conferma patria del turismo marittimo con oltre 230 strutture. Numerosi anche gli hotel che accettano il buono vacanza in Toscana (un centinaio), in Liguria e Sicilia (una sessantina) e in Sardegna (una trentina circa).

Vacanze nei bed and breakfast

Secondo il Codacons i B&B sono le strutture dove più spesso viene rifiutato il bonus vacanze: solo il 2,6% dei B&b si è detto disposto ad accettare il voucher. La ragione sta nelle modalità e nei tempi di erogazione che, di fatto, costringono la struttura ad anticipare spese senza liquidità entrante nell’immediato. "Un quadro che esprime in modo evidente il fallimento totale del bonus vacanze, uno strumento nato difettoso, complicato, e che lascia ampio margine discrezionale agli esercenti, a tutto danno dei consumatori e del turismo - afferma il presidente Carlo Rienzi - Anche per questo il Codacons invita i piccoli comuni che vogliono attirare turisti a studiare incentivi aggiuntivi e proporre sconti su soggiorni, escursioni, mostre e altre servizi, aderendo alla convenzione lanciata dall'associazione".

A chi spetta e come richiedere il bonus

Per richiedere il bonus vacanze, il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A. Una volta entrati nell’app, a cui si accede mediante l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica - DSU - in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro). In caso positivo otterrà un codice univoco e relativo QR-code che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus. Il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche con l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator. La circolare detta infine specifiche indicazioni per l’inserimento dei dati nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, così da consentire al fruitore del bonus di utilizzare il codice univoco (o relativo QR code).

Come evitare spiacevoli sorprese

Poco più della metà degli italiani che partirà per le vacanze ha dichiarato che userà il buono vacanze. Non tutti in estate ma anche per ponti autunnali o vacanze invernali, comunque entro l’anno. Forse prendere tempo serve anche a capire meglio come funzionerà il voucher. Tuttavia, fa sapere il Codacons , molti consumatori denunciano come le strutture ricettive non accettino l'incentivo nel caso di soggiorni brevi, oppure impongano ingiustificate soglie minime di spesa ai clienti: chi vuole godere del bonus, in sostanza, deve spendere presso l'albero più del valore del sussidio, altrimenti la prenotazione non viene accettata. Anche quando a richiedere il bonus per conto di un cliente è l'agenzia di viaggi, molti operatori pongono un netto rifiuto, per non pagare le commissioni all'agenzia intermediaria . Quindi il modo più sicuro per evitare spiacevoli sorprese al check in o al momento della prenotazione è quello di contattare direttamente la struttura selezionata e chiedere conferma dell’accettazione del voucher.