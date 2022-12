Bonus: Cna, 50mila imprese in difficoltà su cessione crediti

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Sono quasi 50mila le imprese della filiera delle costruzioni (edilizia, impianti e serramenti) che accusano molte difficoltà nella cessione dei crediti legati ai bonus per la riqualificazione degli immobili e un notevole peggioramento delle condizioni finanziarie proposte dai potenziali acquirenti. E' il dato che emerge da un' indagine della Cna presso un campione rappresentativo del settore. Cna stima che ammontano a oltre 5 miliardi di euro i crediti nei cassetti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e non monetizzati attraverso una cessione. Un volume raddoppiato rispetto alla scorsa primavera. (ANSA).