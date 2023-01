Bonus carburanti, 200 euro per tutti. Torna anche il bonus trasporti, ecco come avere entrambi

I datori di lavoro potranno elargire ai propri dipendenti bonus carburanti fino a 200 euro senza concorrere alla formazione del reddito dei lavoratori. Lo prevede il decreto sulla trasparenza dei prezzi della benzina, in cui viene specificato che la misura vale dal primo gennaio al 31 dicembre 2023. Gli oneri ammontano a 13,3 milioni quest'anno e a 1,2 milioni l'anno prossimo. Non serve Isee, il sostegno è per tutti e l'erogazione dipenderà da come le aziende decideranno di erogarlo. E' una delle due misure d'emergenza varate dal governo Meloni per dare una prima risposta all'impennata dei prezzi ai distributori.

Agevolazioni anche per l'uso dei mezzi pubblici

Torna il bonus di 60 euro per pagare l'abbonamento per il trasporto pubblico locale e ferroviario, ma sarà destinato alle persone con redditi inferiori a 20mila euro (non più 35.000 euro come nella versione precedente della misura). Anche questa misura è contenuta nel decreto sulla trasparenza dei prezzi della benzina che per l'intervento stanzia 100 milioni. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva al fine del computo del valore dell'indicatore Isee.