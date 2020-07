Bonus di 600 euro: probabile la proroga per alcune categorie. In pole i lavoratori di turismo e spettacolo

Ci dovrebbero essere novità significative nel decreto di agosto, per quanto riguarda la proroga della Cig e per la moratoria dei mutui. Tutte misure tese a dare una mano alle famiglie in difficoltà in questo periodo di crisi Covid. Tra i provvedimenti in odore di proroga anche il bonus 600 euro per i lavoratori del turismo e dello spettacolo.

La ministra Catalfo

La ministra Nunzia Catalfo ha parlato della possibilità di proroga per alcune categorie. Ha detto di veder possibile la prosecuzione del beneficio per quei settori particolarmente colpiti dalla pandemia, che faticano a ripartire, riferendosi in particolare al bonus per il settore dello spettacolo e del turismo.

L’esponente del governo – come si legge su Pensionipertutti.it – annuncia con un post su Facebook che “la Corte dei Conti ha dato il via libera al decreto che estende la possibilità di accedere al bonus da 600 euro anche ai lavoratori del turismo che erano rimasti esclusi dal beneficio perché assunti a tempo determinato nonostante lavorassero a tutti gli effetti come stagionali”, e si dice consapevole che “il settore è il più duramente colpito dagli effetti della pandemia”.

Nessuno indietro

L’idea insomma è di non lasciare proprio nessuno indietro, come il governo aveva dichiarato fin dall’inizio, e certamente “una proroga in tal senso per il bonus dei 600 euro sarebbe un bel segnale per i lavoratori stagionali e dello spettacolo”.

Una proroga dello stesso tipo tuttavia – si fa presente su Pensionipertutti.it - viene chiesta anche da altri professionisti colpiti dagli effetti della pandemia. Una attenzione particolare meritano gli iscritti alle casse private (avvocati, architetti, giornalisti) che risultano ancora in attesa del decreto interministeriale con i requisiti per accedere al bonus di 1000 euro di maggio.