Bonus da 200 euro per i lavoratori dipendenti: probabile serva un'autodichiarazione

Abbiamo parlato ampiamente del bonus da 200 euro e della sua disciplina. Ma, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, è tutto scontato oppure serve un’autodichiarazione per sbloccare il pagamento in busta paga? In attesa di chiarimenti – si legge su Adnkronos – i riflettori vanno accesi sull’articolo 31 del decreto legge n.50 del 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 maggio scorso.

Nella busta di luglio

In base alle norme il bonus da 200 euro, nel caso dei dipendenti pubblici, verrà pagato in automatico dal datore di lavoro nella busta paga di luglio. Tuttavia, leggendo tra le righe del suddetto articolo si scopre che un piccolo adempimento da parte del dipendente potrebbe essere comunque richiesto.

Busta paga (Ansa)

La dichiarazione

Come spiega Money.it, nel testo del decreto si legge che il beneficio spetta in automatico “previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.

Potrebbe succedere, infatti, - scrive l’agenzia giornalistica - che un dipendente faccia parte nel contempo delle altre categorie che danno accesso ai 200 euro, ad esempio perché anche titolare di pensione. In tal caso, dunque, i 200 euro verranno pagati nel cedolino della pensione di luglio e per questo motivo non dovrà esserci alcun accredito in busta paga da parte del datore di lavoro.

"Sono gli unici a cui ha diritto"

Con l’autodichiarazione per il bonus 200 euro, il dipendente conferma che i 200 euro in pagamento in busta paga sono gli unici a cui ha diritto. Un passaggio obbligato, senza il quale l’azienda non potrà erogare la somma in oggetto che, ricordiamo, è esentasse.