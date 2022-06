Bonomi: sosteniamo il governo, serve tetto Ue al prezzo del gas

Roma, 21 giu. (askanews) - "Non possiamo non guardare con grande preoccupazione l'escalation congiunturale dei prezzi delle principali materie prime e dei prezzi dell'energia, inimmaginabili solo un anno fa. Questo non solo sta determinano una forte spinta inflattiva, riducendo il potere d'acquisto dei consumatori, ma continua a erodere i margini del sistema industriale proprio nella fase in cui è necessario investire di più nelle tecnologie per ridurre l'impatto ambientale".Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, all'assemblea di Elettricità futura."E' importante sostenere il governo nella proposta di un intervento di regolamentazione del prezzo del gas a livello europeo per contenere la forte speculazione che ha trascinato al rialzo anche il prezzo dell'energia elettrica. Speriamo che in sede comunitaria prevalga il buon senso e la solidarietà tra stati membri in un momento così difficile".