Bonomi, serve manovra che accompagni Paese fuori dalle emergenze

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Il leader di Confindustria Carlo Bonomi invoca "una manovra di bilancio che, nel rispetto del sentiero di riduzione del debito pubblico, accompagni il Paese verso l'uscita dalla crisi economico-sociale legata alla pandemia, attraverso una progressiva uscita dalle misure emergenziali", che preveda "risorse per sostenere la transizione energetica ed ambientale" e "per attuare le riforme strutturali che rappresentano la chiave per irrobustire in modo duraturo il potenziale di crescita del paese" e che, "nello spirito del messaggio lanciato dal Presidente del Consiglio Draghi" all'assemblea degli industriali, non preveda "nuove tasse". E sul fronte della congiuntura economica, di fronte ad una ripresa dalla crisi "ben avviata", il presidente di Confindustria rileva che "nonostante le prospettive positive lo scenario presenta alcuni rischi". E avverte: "La guardia va quindi tenuta alta sia per garantire che il rimbalzo in atto sia ampio a sufficienza per colmare il divario causato dalla recessione 2020, sia per fare in modo che il tasso di crescita del Pil italiano dal 2022 in avanti sia solido e duraturo". E "questa è la vera sfida per l'Italia", dice il leader degli industriali: E' "una sfida che implica rompere con il passato, un passato che vede l'Italia agli ultimi posti tra i Paesi avanzati in termini di crescita economica". (ANSA).