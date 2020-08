Bonomi: rivoluzionare i contratti, vecchio lo scambio salari-orari

Roma, 28 ago. (askanews) - Contratti "rivoluzionari" rispetto al "vecchio scambio tra salari e orari". In una lettera inviata ai presidenti delle associazioni confederate, il leader di Confindustria, Carlo Bonomi, illustra la posizione delle imprese sulla contrattazione in vista della ripresa del confronto con i sindacati prevista per il 7 settembre."All'accusa che i leader sindacali hanno rivolto a Confindustria di non volere i contratti, abbiamo risposto con chiarezza - scrive Bonomi - che Confindustria i contratti li vuole sottoscrivere e rinnovare. Solo che li vogliamo 'rivoluzionari', rispetto al vecchio scambio di inizio Novecento tra salari e orari, e non perché siamo rivoluzionari noi - aggettivo che proprio non ci si addice - ma perché nel frattempo è il lavoro e sono le tecnologie, i mercati e prodotti, le modalità per produrli e distribuirli, ad essersi rivoluzionate, tutti e infinite volte rispetto a decenni fa. Questo è il tema davvero centrale che dobbiamo riprendere con grande energia Nelle prossime settimane. È un tema che va affrontato con tutto l'equilibrio ma anche con tutta la risolutezza necessaria.