Bonomi: preoccupa escalation commodity, a rischio slancio ripresa

Roma, 10 set. (askanews) - "Confindustria sta monitorando con preoccupazione l'escalation congiunturale dei prezzi delle principali commodity e, tra queste, il prezzo dell'energia elettrica, aumentato di oltre l'80% rispetto a gennaio di quest'anno, quello del gas naturale da cui dipende il prezzo dell'energia elettrica aumentato di oltre il 100% rispetto a gennaio e, infine, il prezzo della Co2 cresciuto di oltre il 70%". A lanciare l'allarme è il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione dell'assemblea di Elettricità Futura."Queste tensioni di mercato - ha osservato Bonomi - devono essere comprese nei loro fattori di origine e gestite di conseguenza, non devono farci arretrare rispetto agli obiettivi di sostenibilità rispetto alle generazioni future, nè mettere a repentaglio lo slancio produttivo del Paese, soprattutto in questa delicata fase di ripresa". Bisogna, in sostanza, "mettere assieme tutte le forze per affrontare il cambio di paradigma del settore energetico, ormai irreversibile, con soluzioni ponderate".