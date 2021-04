Bonomi: molto preoccupato per la sostenibilità sociale

Roma, 8 apr. (askanews) - "Sono molto preoccupato per la sostenibilità sociale". A pagare il conto della crisi sono soprattutto "giovani, donne e famiglie a minor reddito". A lanciare l'allarme è il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione del Sustainable Economy Forum, evento promosso da San Patrignano e Confindustria."La nostra Italia vive da 25 anni - ha spiegato - prigioniera di una visione che non riesce a cambiare e che ha concorso, ad ogni crisi esogena, a farci perdere più Pil dei nostri partner, a impiegare più anni di loro a recuperarlo, a una produttività stagnante, ad un reddito medio procapite che, depurato dalla componente nominale, è tornato indietro a quello di 26 anni fa".Secondo Bonomi "il conto di tutto ciò è riversato sui soggetti deboli della nostra società: i giovani, le donne, le famiglie a minor reddito". E "si sono aggravate tutte le fratture orizzontali, quella tra aree del Paese più o meno sviluppate, quelle tra imprese esposte alla concorrenza, più internazionalizzate" e "quelle che, invece, lavorano per il mercato domestico".