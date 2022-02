Bonomi: 'Il caro-energia è la vera mina su strada della ripresa'

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Il caro energia è la vera mina sulla strada della ripresa italiana". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite del Tg1, torna così a lanciare l'allarme ricordando che secondo le stime degli industriali "quest'anno l'industria pagherà una bolletta di 37 miliardi rispetto agli 8" degli anni passati. "Da qua si capisce la dimensione del fenomeno, noi abbiamo bisogno di interventi che non possono più essere interventi congiunturali, abbiamo bisogno di interventi strutturali", ribadisce il leader degli industriali.Tra gli interventi strutturali invocati da Confindustria, ha ricordato, "abbiamo la necessità che si aumenti la disponibilità di energia a favore dell'impresa italiana, che potrebbe avvenire sia con l'aumento della produzione di gas nazionale sia attraverso l'aumento anche di produzione di energia da fonti rinnovabili". Il leader degli industriali è anche tornato a sottolineare che "Il piano nazionale di ripresa e resilienza ci dà una grande occasione storica, quella di fare quelle riforme che questo Paese aspetta da tantissimo tempo e che non eravamo mai riusciti a fare"; E dice: "Se ci saranno le condizioni e verranno fatte queste riforme, allora l'impresa italiana potrà e dovrà investire, crescere, creare occupazione che è l'unica strada per rispondere a quella che sono le categorie che più hanno sofferto durante le crisi, i giovani, le donne. Il lavoro è una parte fondamentale della nostra Costituzione". Il presidente di Confindustria quindi sottolinea: "Noi ne avvertiamo tutta la responsabilità come imprenditori italiani. Credo che però tutti noi dobbiamo scoprire una nuova stagione di doveri. Tutti noi dobbiamo scoprire una nuova stagione di doveri". (ANSA).