Bonificate 51 discariche:la relazione del Commissario Vadalà

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Su 81 discariche consegnate il 24 marzo 2017 nelle mani del commissario di governo per la bonifica dei siti inquinati più della metà, 51, sono state portate fuori dalla procedura di infrazione, permettendo all'Italia di risparmiare 20milioni e 400mila euro ogni anno". Sono alcuni dei dati contenuti nella settima relazione semestrale sullo stato delle discariche abusive Italiane, che sarà presentata dal commissario unico alle bonifiche, Giuseppe Vadalà, presso la sala parlamentino del Comando Unità forestali, alimentari e agroalimentari dei Carabinieri ed in diretta streaming su ANSA.IT e sui canali social dell' Agenzia a partire dalle ore 11. L'evento è stato voluto in sinergia con il Sottosegretario del Ministero della Transizione Ecologica Ilaria Fontana. Relatori: Alessia Rotta, Presidente VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati; Don Luigi Ciotti, Direttore della "Associazione Libera"; Filomena Maggino, Coordinatore del Dipartimento per il Benessere Integrale della Pontificia Accademia Mariana Internazionale della Santa Sede; Stefania Dota, Vice Segretario Generale Anci; Suor Alessandra Smerilli, Sotto-Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Città del Vaticano;, Antonio Pietro Marzo, Comandante dell'Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri. (ANSA).