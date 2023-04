Bombardieri, 'aumentare netto busta paga con taglio cuneo'

(ANSA) - ANCONA, 12 APR - Servono "interventi sui salari, aumentando il netto in busta paga attraverso un taglio al cuneo fiscale". A chiederlo il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri oggi durante un incontro alla Raffineria Api di Falconara Marittima (Ancona) in una due-giorni marchigiana iniziata ieri ad Ancona con la partecipazione all'assemblea regionale del sindacato. Bombardieri chiede di "rinnovare i contratti" e rivendica dal Governo "un'azione più decisa nei confronti delle aziende che non rinnovano i contratti, vincolare gli aiuti al rispetto di alcune condizionalità come avviene in altri Paesi europei". Durante il suo intervento, il leader Uil ha ribadito il richiamo alla politica "a scelte chiare sulla politica industriale". "Il primo tema è come vogliamo affrontare la transizione digitale e energetica in corso. Noi continuiamo a chiedere scelte chiare di politica industriale sugli asset strategici del nostro Paese. E bisogna agire adesso, - ha concluso - perché le grandi multinazionali hanno già fatto le loro scelte per i prossimi anni". (ANSA).