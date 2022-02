Bombardieri: abolire contratti a termine come in Spagna

Roma, 1 feb. (askanews) - "Purtroppo la qualità del lavoro non migliora, l'80% dei contratti è a tempo determinato. C'è una ripresa che però provoca ancora un sistema di lavoro non accettabile per i giovani". Così il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha commentato i dati Istat sul lavoro."Continuiamo a chiedere al Governo delle misure - ha detto a Radio Rai 1 - abbiamo aperto un tavolo di confronto con il ministro Orlando. Visto che si è parlato di patto, abbiamo proposto di ripercorrere l'esperienza spagnola dove imprese, sindacati e Governo hanno deciso di abolire i contratti a tempo determinato. Possono essere utilizzati solo in caso di sostituzione o picchi produttivi. Ai giovani bisogna dare lavoro stabile".Vis