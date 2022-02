Bollette, Tabarelli (Nomisma): bisogna far partire Nord Stream 2

Roma, 13 feb. (askanews) - Sui rincari e la penuria di gas in Europa "bisogna far partire Nord Stream 2, è assurdo che sia ancora chiuso". Lo ha affermato Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia e professore di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale all'Università Alma Mater di Bologna, durante "Mezz'ora in più" su Raitre.Ma non sarebbe, gli viene chiesto, come dichiarare guerra agli Usa? "Gli Usa sono interessati alla stabilità in Europa e se noi andiamo in crisi economica, con secondo maggiore debito del mondo, è un problema anche per gli Usa. E poi, non voglio portar male, ma si rischia che manchi anche il petrolio - ha concluso - che finora c'è".