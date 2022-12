Bollette, prezzo elettricità -19,5% in primo trimestre 2023

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Grazie al calo delle quotazioni all'ingrosso dei prodotti energetici e agli interventi del governo sulle bollette contenuti nella legge Bilancio, per il primo trimestre del 2023 il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in regime di tutela si riduce del 19,5% rispetto al trimestre precedente. Lo rende noto con un comunicato l'Arera, l'agenzia pubblica che fissa le tariffe energetiche sui mercati tutelati. (ANSA).