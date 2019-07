Blutec:operaio in tenda davanti fabbrica

(ANSA) - PALERMO, 29 LUG - Un operaio di Blutec, Vito La Mattina di 52 anni, ha piazzato una tenda davanti ai cancelli della fabbrica ex Fiat a Termini Imerese: "Non ce la faccio più, starò qui fino a quando non mi faranno lavorare. Ho dovuto chiudere casa per i debiti, mandando moglie e figli da mia madre", dice l'operaio che, come gli altri colleghi, non ha ancora ricevuto la cassa integrazione di maggio e giugno che pare sia bloccata per problemi tecnici. "Non posso pagare le bollette di casa, non ho i soldi per la rata del mutuo, non riesco neppure a fare la spesa - si sfoga il lavoratore - Sono tanto stanco". A parte i mancati pagamenti della cig, gli operai di Blutec e dell'indotto aspettano la firma del decreto per la proroga della cassa dal primo luglio al 31 dicembre. "Sono un operaio Blutec, ma in realtà non ho mai lavorato neppure per un'ora da quasi cinque anni - dice - Per oltre 25 anni ho lavorato in Fiat, sono stanco di fare il cassaintegrato. Ho degli attestati di specializzazione, mi mandino dove vogliono".