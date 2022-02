Blue economy, Ventimiglia (Csb): 'Forum per collegare istituzioni e società civile'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Oggi si chiude il ciclo sulla blue economy che abbiamo inaugurato a Genova, per poi proseguire a Milano e che chiudiamo qui a Roma alla Camera dei deputati. Abbiamo cercato di dare voce alla società civile, mettendo in contatto le istituzioni e le aziende. Unico modo per introdurre idee concrete per il mondo del mare". Così il presidente del Centro Studi Borgogna, l’Avvocato Fabrizio Ventimiglia, nel corso del suo intervento all’iniziativa 'Economia del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi' tenutosi a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati.