Il blocco dei licenziamenti avrà fine a giugno: cosa succederà dopo

Una pericolosa tensione sociale minaccia di venire a crearsi dopo il 30 giugno, col venir meno del blocco dei licenziamenti. Potrebbe essere il decreto Sostegni bis, prossimo all’approdo in Consiglio dei Ministri, a introdurre delle novità importanti per evitarlo con il contratto di solidarietà e quello di espansione.

Il provvedimento del governo dovrebbe contenere – come ricorda Money.it - un pacchetto di provvedimenti tesi a sostenere il lavoro. Tra questi anche la proroga della Cigs per cessazione di attività.

La proroga

Il blocco dei licenziamenti è stato prorogato dal decreto n.41/2021 del 22 marzo scorso, il decreto Sostegni, al 30 giugno per le aziende che avranno accesso agli ammortizzatori ordinari e al 31 ottobre per chi accede alla cassa integrazione Covid in deroga o all’assegno ordinario.

Ma cosa succede dopo il 30 giugno?

Con quella data scade il blocco, e il contratto con il decreto Sostegni bis vuole introdurre misure, come il contratto di rioccupazione o rafforzare gli strumenti esistenti: in primo luogo il contratto di solidarietà e il contratto di espansione.

Da questo punto di vista quest’ultimo meccanismo dovrebbe essere esteso alle aziende con un minimo di 100 dipendenti. Da considerare che finora è applicabile a quelle con almeno 250 dipendenti.

Lavoro (Foto Ansa)

Il contratto di solidarietà

In previsione la possibilità, dal 1 luglio, per le imprese che hanno perso il 30% del fatturato, di attivare dei contratti di solidarietà. E’ previsto a questo proposito un indennizzo del 70%, invece del 60 per cento precedente. Si richiede l’impegno a mantenere i livelli occupazionali fissati con contratto sindacale.

Quanto alla Cig straordinaria per cessazione dell’attività, questa viene prorogata di 6 mesi in presenza di gravi crisi industriali determinate dalla crisi covid.

Il contratto di rioccupazione

Con contratto di rioccupazione sarà in vigore dal 31 ottobre 2021 . Prevede l’inserimento di un disoccupato in prova per 6 mesi. Il datore di lavoro avrà l’incentivo dell’esonero contributivo del 100% entro 6mila euro di importo. Il datore di lavoro però perde il beneficio se licenzia il lavoratore o un altro lavoratore della stessa unità produttiva con lo stesso inquadramento durante o al termine del periodo di prova semestrale.

Non solo, in questo caso dovrà anche rendere l’importo relativo all’esonero di cui ha già goduto.

In ogni caso alla fine del periodo di prova o si recede dal contratto o si attiva l’assunzione a tempo indeterminato.