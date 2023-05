Blinken: UE e USA lavorano a codice condotta comune su IA

New York, 31 mag. (askanews) - L'Unione Europea e gli Stati Uniti redigeranno un codice di condotta volontario sull'intelligenza artificiale "entro poche settimane" con la speranza che altre democrazie firmino. A dichiararlo sono stati il vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager e il segretario di Stato americano Antony Blinken, riuniti in Svezia per il Consiglio per il commercio e la tecnologia tra l'UE e gli Stati Uniti.

Il codice volontario "sarebbe aperto a tutti i paesi che la pensano allo stesso modo", ha detto Blinken ai giornalisti, precisando che "c'è quasi sempre un divario quando emergono nuove tecnologie", e che serve un "tempo necessario ai governi e alle istituzioni per capire come legiferare o regolamentare". Il segretario di stato ha aggiunto che nei partner occidentali c'è "una accesa urgenza" ad agire sull'IA.In una dichiarazione congiunta, le due parti hanno definito l'IA una "tecnologia trasformativa con grandi promesse per il nostro popolo, che offre opportunità per aumentare la prosperità e l'equità" e hanno chiarito che "L'Unione europea e gli Stati Uniti ribadiscono il loro impegno per un approccio all'IA che tenga conto del rischio e faccia progredire tecnologie di IA affidabili e responsabili".