BlackRock compra Sports Illustrated e diritti di Marilyn ed Elvis

New York, 12 ago. (askanews) - BlackRock, la più grande società d'investimento al mondo, ha annunciato l'acquisto della quota di controllo di Authentic Brands, gruppo con sede a New York che gestisce oltre 50 marchi, tra cui le licenze relative ai nomi di molte celebrità, come Marilyn Monroe a Elvis Presley, che generano ogni anno 9,3 miliardi di dollari di fatturato in tutto il mondo; nel suo portafoglio, anche la rivista Sports Illustrated.BlackRock ha deciso di investire oltre 870 milioni di dollari, in una transazione che valuta Authentic Brands oltre 4 miliardi; BlackRock diventa così il più grande socio al posto di Leonard Green & Partners. L'operazione è stata condotta dal nuovo fondo di private equity lanciato da BlackRock, chiamato Long Term Private Capital.Authentic Brands è proprietaria del magazine Sport Illustrated e controlla i diritti legati a Marilyn Monroe, Elvis Presley, Shaquille O'Neal e Muhammad Ali, oltre alla maggioranza delle catene di negozi Nine West e Aeropostale.