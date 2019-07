Bitonci: grande successo pace fiscale, da liti pendenti 463 mln

Roma, 11 lug. (askanews) - "I dati sulle liti pendenti al Mef, aggiornati al 6 luglio, confermano che la pace fiscale va nella direzione giusta. Il gettito già prodotto dalla scadenza della prima rata - o di chi ha scelto la soluzione unica - ha infatti superato di gran lunga le previsioni pubblicate nella relazione tecnica: 463 milioni di euro rispetto ai 78 previsti". Lo annuncia il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, sottolineando che si tratta di "un grande successo che premia la Lega e per cui esprimo viva soddisfazione. Ora avanti tutta con la Pace fiscale 2.0 e il saldo e stralcio da estendere alle aziende in difficoltà certificata".Nel dettaglio: 118 milioni di euro rispetto ai 24 previsti per quanto riguarda la definizione delle controversie tributarie su Iva e relativi interessi; 344 milioni di euro rispetto ai 54 previsti per la definizione delle controversie relative ad altri tributi erariali.