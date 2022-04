Bit: le Regioni italiane puntano sull'attrattiva dell'autenticità

Milano, 11 apr. (askanews) - Le Regioni italiane si rivelano le vere protagoniste dalla Borsa internazionale del turismo 2022: tra riscoperta dei piccoli borghi, valorizzazione del turismo di prossimità, riconferma delle eccellenze gastronomiche, ma anche innovazione nelle proposte per rilanciare i flussi di visitatori provenienti - laddove possibile - dall'estero, le località italiane hanno attirato e consolidato l'attenzione degli operatori.Per sostenere lo sforzo dei territori si sono impegnati, in molti casi, gli stessi presidenti di Regione.Filo conduttore sotteso alle proposte delle Regioni: la valorizzazione delle identità dei territori, vera forza di attrazione di un turismo in cerca di autenticità. "La nostra presenza qui ci consente di superare una antica e forse abbastanza pericolosa sudditanza, che la Puglia un tempo aveva nei confronti del mondo - dice Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia - Adesso ci presentiamo come siamo, con la verità, con la lingua, con il nostro modo di essere. Ci siamo accorti, e questa è la cosa più bella di tutte, che la gente ci ama e ci ricerca, nonostante i nostri limiti, proprio per come siamo e non per come un tempo ci rappresentavamo.""I turisti a cui ci rivolgiamo sono quelli che vogliono vedere un territorio semplice, ma nello stesso tempo pieno di cultura e pieno di storia - aggiunge Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata - L'obiettivo che fa può far deviare quelle che sono i percorsi del turismo è quello della conoscenza non solo del territorio, ma anche delle persone che vivono quel territorio, così da poter capire quale è la storia che le ha segnate, quali le tradizioni culturali, e soprattutto avere la possibilità di poter gustare l enogastronomia che è molto particolare e già attrae molte persone"."Noi contiamo sempre di poter guardare ad una fetta di mercato che è quella europea e del nord Europa in particolare, che può essere attratta dal nostro territorio - aggiunge Francesco Acquaroli, presidente Regione Marche - Un turismo tutto da scoprire fatto da realtà che fino ad oggi non hanno vissuto sotto le luci della ribalta, ma che possono essere ottime alternative a mete già conosciutee che non sono più una novità".Inevitabile tra i commenti degli operatori, anche le note di preoccupazione per lo sviluppo della guerra nel cuore dell'Europa. Una preoccupazione che - come ha sintetizzato il presidente della Regione Puglia - che tocca per i valori profondi delle persone, non quelli economici. "Non parlerei di timore, parlerei di dolore - sintetizza Emiliano - Non abbiamo il timore di perdere fatturato, abbiamo paura di perdere la relazione con popoli che per noi sono sempre stati importantissimi e cerchiamo di metterci a disposizione anche per il recupero per una dimensione pacifica del confronto internazionale. L'attività turistica è un business, non c è dubbio, ma è anche un valore, un valore umano".L'edizione 2022 della Bit ha visto nei padiglioni di Fieramilano la partecipazione di oltre 1000 espositori