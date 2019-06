Berlusconi: oggi tutto globale, Mediaset va in quella direzione

Milano, 17 giu. (askanews) - "Oggi tutto è globale, tutto va al di là dell'ambito nazionale e quindi anche Mediaset si è avviata in questa direzione". Lo ha detto il fondatore di Mediaset, Silvio Berlusconi, a margine di un evento a Milano dedicato al leggendario Milan di Arrigo Sacchi. Secondo Berlusconi, guardare oltre i confini nazionali per un consolidamento europeo è necessario "per poter essere una televisione che agisce nei principali Paesi europei: Italia, Spagna, Germania e Francia".Berlusconi, chiacchierando a lungo con i giornalisti, ha detto che prima delle scelte che hanno recentemente riguardato la tv del Biscione i suoi figli si sono consultati con lui: "I miei figli - ha raccontato - ogni tanto si rivolgono al papà perchè gli riconoscono un'esperienza che vale la pena di tenere in considerazione e di sfruttare".