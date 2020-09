Sconto benzina e diesel: si potrà fare il pieno a 1 euro a litro. Ecco chi sono i fortunati e come ottenerlo

L’esperimento terminerà il 30 di settembre. Prevede lo sconto per la benzina e il diesel che verranno venduti a un euro a litro. E’ la regione Friuli Venezia Giulia a prendere la singolare iniziativa che, se funzionerà, potrebbe poi (chissà) essere imitata da altre regioni italiane.

Vincere la concorrenza slovena

Per ora saranno gli automobilisti residenti in Friuli comunque a poter riempire il serbatoio godendo di questa allettante opportunità. L’iniziativa – si legge sui media – avrebbe lo scopo di contrastare la concorrenza dei vicini rifornitori sloveni, dove molti friulani si recano per fare il pieno e risparmiare.

La Giunta del Friuli, per concretizzare l’iniziativa, - come riporta Quifinanza.it - ha fatto un accordo con i distributori. Verrà infatti applicato uno sconto di 0,05 euro a litro per il servizio e versato un contributo regionale per permettere di abbassare i prezzi del carburante.

Sconto carburanti (Ansa)

La durata

L’operazione risparmio sul carburante è partita il 31 agosto e durerà fino al 30 settembre. Un mese di tempo per verificare se la scelta darà frutti positivi per la regione, che alla fine deciderà se mantenere l’iniziativa anche per il futuro.

Come ottenere lo sconto

Per ottenere lo sconto però – come precisa Proiezionidiborsa.it – non basterà richiederlo. Il contributo verrà infatti versato direttamente sulla tessera carburante: 0,29 euro al litro per la benzina e 0,29 euro al litro per il gasolio. Ciò riguarda i residenti nei comuni presenti nell’Area 1.

Per chi risiede nei comuni dell’Area 2, invece, funzionerà diversamente. La regione verserà 0,14 euro al litro per la benzina e 0,09 euro al litro per il gasolio sulla tessera carburante.

In tutt’e due i casi poi ci sarà l’ulteriore sconto di 0,05 euro a litro, valido, in questo caso, anche per le auto ibride.