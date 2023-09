Bce, Visco: siamo vicini al livello a cui fermare incremento tassi

Roma, 6 set. (askanews) - Nall'area euro "ci sono dei segnali per cui in qualche modo" alla Bce "possiamo essere rassicurati sui forti rischi di inflazione che temevano un anno fa", e "ritengo che siamo vini al livello al quale fermare l'incremento dei tassi di interesse".

Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, durante un dibattito sull'inflazione all'Ispi.Per il futuro bisogna "essere aperti alla possibilità di muoversi in caso di nuovi shock inattesi", ma bisogna anche "essere prudenti nel guidare" la linea monetaria rispetto ai livelli attesi dai mercati sul medio periodo. Secondo Visco, che come tutti i governatori di banche centrali dell'eurozona siede nel Consiglio direttivo della Bce, "le condizioni monetarie dovranno restare sufficientemente restrittive" per "rassicurare".