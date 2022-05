(ANSA) - DAVOS, 24 MAG - "Voglio essere chiaro, in questo momento non c'è consenso su un rialzo dei tassi da mezzo punto". Lo ha detto in un'intervista a Bloomberg Tv dal Forum economico mondiale Francois Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia e membro del Consiglio Bce, in risposta alla spinta di alcuni colleghi 'falchi' che vorrebbero una normalizzazione più aggressiva della politica monetaria. (ANSA).