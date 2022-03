Bce: Ucraina avrà 'impatto rilevante' su crescita e inflazione

Roma, 24 mar. (askanews) - La guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia produrranno "un impatto rilevante" sull'economia e sull'inflazione nell'area euro, "attraverso il rincaro dell'energia e delle materie prime, le turbative del commercio internazionale e il peggioramento del clima di fiducia". Lo rileva la Banca centrale europea, che nel bollettino economico aggiunge che l'entità degli effetti "dipenderà dall'evoluzione del conflitto, dall'impatto delle sanzioni attuali e da eventuali ulteriori misure".Intanto, come deciso dal Consiglio direttivo del 10 marzo "se i nuovi dati confermeranno l'aspettativa che le prospettive di inflazione a medio termine non si indeboliranno, si porrà termine agli acquisti netti" di titoli con il piano App "nel terzo trimestre".Lo Bce ribadisce anche la decisione di accelerare la manovra di progressiva riduzione di questi acquisti netti: "saranno pari a 40 miliardi di euro ad aprile, 30 miliardi di euro a maggio e 20 miliardi di euro a giugno". E "la calibrazione per il terzo trimestre - si legge - sarà guidata dai dati e rifletterà l'evolversi delle prospettive".La stessa Bce, poi rileva che a fronte di queste decisioni i differenziali tra titoli di Stato dell'area euro "sono aumentati in alcune giurisdizioni", salvo successivamente "diminuire nuovamente a causa del graduale acuirsi della guerra in Ucraina"."Ad esempio di 19 punti base in Italia - si legge - 12 punti base in Portogallo e 11 punti base in Spagna tra il 2 e il 4 febbraio 2022. Tuttavia, il recente inasprimento del conflitto russo-ucraino ha più che invertito il movimento al rialzo, quando le aspettative di aumento dei tassi di interesse si sono attenuate".In ogni caso se all'opposto le prospettive di inflazione a medio termine dovessero moderarsi o le condizioni di finanziamento risulteranno incoerenti con ulteriori progressi verso il conseguimento dell'obiettivo di inflazione del 2 per cento, "il Consiglio direttivo sarà pronto a rivedere il calendario degli acquisti netti di attività in termini di entità e/o durata", conclude la Bce.