Bce, Schnabel: iniziamo a pensare a normalizzare la linea

Roma, 16 feb. (askanews) - Alla Bce "bisogna iniziare a pensare a una normalizzazione della politica monetaria", avverte Isabel Schnabel, componente del Comitato esecutivo, dato che le (brutte) sorprese riservate dall'inflazione negli ultimi mesi fanno presagire che resterà alta più a lungo del previsto. E oltre a risfoderare almeno la retorica da falco, non potendo o non volendo adesso l'istituzione avventurarsi in effettive sterzate restrittive, come fatto invece da altre banche centrali, in una intervista al Financial Times, l'economista tedesca fornisce un buon numero di spunti su diversi aspetti chiave, che la politica monetaria è ora chiamata ad affrontare.Tra cui il fatto che anche da sostenitrice, come è generalmente ritenuta, di una linea più rigorosa, esclude che (pure in un contesto di virata restrittiva) si possano tollerare gravi rialzi degli spread tra titoli di Stato: "li contrasteremmo", promette.Secondo Schnabel nell'area euro "sta diventando sempre sempre più probabile che l'inflazione si stabilizzi attorno al nostro obiettivo del 2% sul medio termine. Questo significa che dobbiamo iniziare a pensare ad una graduale normalizzazione della nostra policy. Su questo ci sono due tipi di rischi: quello di agire troppo presto è quello di farlo troppo tardi, dobbiamo trovare il giusto bilanciamento".Sia i dati di dicembre, sia quelli di gennaio hanno segnato "forti sorprese al rialzo" sull'inflazione e "abbiamo imparato che persisterà più a lungo del previsto, cosa che rende necessaria una rivalutazione delle prospettive del caro vita. In particolare adesso sembra improbabile che cali sotto il 2% per la fine dell'anno, come prevedevamo in precedenza".Le pressioni sui salari potrebbero rivelarsi più forti di quanto previsto e "continuiamo a vedere forti pressioni sui prezzi alla produzione".E rispetto a coloro che sostengono che bisogna "guardare oltre" il periodo attuale, in cui i fattori che spingono l'inflazione sono prevalentemente i rincari dell'energia e le strozzature nelle catene globali, su cui eventuali strette della Bce non servirebbero a niente, Schnabel controbatte rilevando che "dobbiamo anche assicurare che l'attuale alta inflazione non si sedimenti nelle aspettative, perché potrebbe innescare una spirale prezzi-salari. Al momento non vediamo nulla del genere ma dobbiamo assicurarci che non si inneschi perché una volta che si crea diventa relativamente costoso da combattere. Quindi penso che non possiamo semplicemente 'guardare oltre' qualunque cosa".Ovviamente evita di sbilanciarsi sul quando la Bce e potrebbe alzare i tassi, ma fornisce delle indicazioni abbastanza precise sul fatto che la riunione del Consiglio direttivo di marzo, in sostanza, dovrà riflettere proprio sulla tempistica di questo aspetto."Le nostre indicazioni prospettiche, la foward guidance stabilisce che gli acquisti netti di titoli debbano concludersi prima che iniziamo alzare i tassi. Quindi quando andremo a ridiscutere il ritmo dei degli acquisti di titoli, dobbiamo farlo guardando e chiedendoci quando ci aspettiamo che le condizioni della nostra forward guidance saranno raggiunte".Questo aspetto ha già creato pressioni sui tassi dei titoli di Stato. Ma su questo Schnabel è abbastanza drastica: "monitoriamo attentamente gli sviluppi dei tassi di interesse e degli spread tra titoli di Stato dell'area euro e siamo pronti a contrastare gravi dislocazioni di mercato che portino a frammentazione. Durante la pandemia la flessibilità dei nostri acquisti di titoli ha giocato un ruolo importante".Un'altro aspetto significativo toccato è quello di quanto a lungo dureranno le operazioni di rinnovo del gigantesco ammontare di titoli accumulati negli anni passati e in questa crisi recente. Ribadisce che già dicembre si è deciso di estendere almeno fino a fine 2024 il rinnovo dei titoli accumulati con il Pepp e che ad oggi non sono state prese decisioni sul rinnovo del portafogli del mega programma App. Che al momento bisognerà focalizzarsi sullo stop degli acquisti netti e che la discussione sull'ammontare del bilancio della Bce (che appunto dipende in larga misura da quanti titoli detiene) si farà più avanti.Infine, l'Omt - il programma di scudo anti spread che non è stato mai attivato ma che dalla sua creazione per il solo fatto di esistere a contribuito a evitare che i differenziali si allargassero - "resta nel nostro armamentario e le motivazioni per cui è stato creato restano valide". Schnabel fa poi notare che non è stato usato forse anche per "l'effetto infamante" (stigma) legato al dover subire un programma di correzione con il Mes, ma che poi i Pnrr e Next Generation Eu "hanno mostrato che uno può avere condizionalità senza gravi effetti di discredito".