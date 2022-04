Bce pronta a qualunque azione necessaria a stabilità finanza e prezzi

Roma, 28 apr. (askanews) - "La Bce è pronta ad assumere qualunque azione necessaria per salvaguardare la stabilità finanziaria e attuare il suo mandato per assicurare la stabilità dei prezzi". Lo si legge in testa all'editoriale della presidente Christine Lagarde, che apre il rapporto annuale sul 2021.La Bce sottolinea che i suoi commenti "si riferiscono alle attività nel 2021 e sono stati finalizzati prima dell'invasione russa dell'Ucraina".