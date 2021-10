Bce, presidente Bundesbank Weidmann si dimette, lascia a fine anno

Roma, 20 ott. (askanews) - La Bundesbank ha annunciato che il presidente Jens Weidmann, noto per le sue posizioni intransigenti sulla politica monetaria della Bce, ha deciso di rassegnare le dimissioni e che lascerà la carica a fine anno. Con una nota, la banca centrale tedesca riferisce che la decisione è legata a "motivi personali".La Bundesbank riporta una frase dello stesso Weidmann il quale spiega che "dopo oltre 10 anni è il momento giusto per voltare pagina, sia per la Bundesbank che per me personalmente".