Bce, Lagarde: inflazione dolorosa ma no a una stretta prematura

Roma, 19 nov. (askanews) - L'aumento dell'inflazione nell'area euro è "sgradito e doloroso", la Bce si attende che salga ulteriormente a fine anno e "monitorerà attentamente" il quadro, in particolare eventuali "dinamiche destabilizzanti". Ma nel suo discorso di apertura del congresso bancario di Francoforte, la presidente Christine Lagarde ha ribadito che ci si attende che più avanti le pressioni sui prezzi si attenuino e che "dobbiamo essere persistenti" con la politica monetaria accomodante e "non dobbiamo affrettare una stretta prematura".Le pressioni sui prezzi "si attenueranno sul medio termine, che è quello rilevante per la politica monetaria", ha detto. "Reagire troppo presto può deragliare" la ripresa economica e il ritorno sostenibile e del caro vita ai livelli a cui punta la stessa Bce. Inoltre, "una stretta oggi non impatterebbe sull'economia solo dopo che lo shock sarà passato".La Bce, quindi "deve restare paziente e persistente, mentre presta attenzione a qualunque possibile dinamica destabilizzante che dovesse emergere. Questo - ha concluso - è il modo migliore per assicurare il ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo del 2% su una base sostenibile".