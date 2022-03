Bce, FT: ieri i 'falchi' hanno superato le 'colombe' di 15 a 10

Roma, 11 mar. (askanews) - Al Consiglio direttivo della Bce di ieri i "falchi" hanno superato in numero le "colombe" di 15 a 10. Lo riferisce il Financial Times sulla base di quanto attribuisce a fonti anonime che hanno partecipato alla riunione.Ieri l'istituzione ha reagito al continuo deterioramento del quadro inflazionistico con una accelerazione alla manovra di progressiva riduzione dello stimolo monetario. Ha annunciato che nel terzo trimestre dovrebbe mettere fine agli acquisti netti di titoli e che a quel punto, dopo "un po' di tempo", potrà alzare i tassi i interesse."Dovevamo fare qualcosa, non possiamo essere l'unica banca centrale a non reagire", sostiene uno degli anonimi (tre) partecipanti alla riunione che hanno parlato con il FT. "Sta diventando sempre più chiaro tra i miei colleghi che la storia sull'inflazione transitoria è un fallimento. Qui non è solo questione di petrolio e prezzi dell'energia - aggiunge - anche alimentari, beni industriali e servizi stanno tutti accelerando a rincari superiori al 2%".Un altro anonimo, citato dal quotidiano finanziario britannico, riferisce che il problema dell'inflazione "ha dominato e ha prevalso su qualunque altra cosa, incluse la guerra, l'incertezza e i timori sulla crescita. Ora una maggioranza del Consiglio considera i rischi di inflazione superiori a altre preoccupazioni".Al di là delle ricostruzioni del Ft, la stessa Lagarde ieri aveva ammesso l'esistenza di visioni contrapposte nel direttorio. "Alcuni - ha raccontato nella conferenza stampa post Consiglio - pensavano che data l'incertezza dovessimo essere anche noi incerti e non fare nulla". Una descrizione che sembra contenere una tonalità critica verso queste tesi. "Altri - ha proseguito - ritenevano che dovessimo andare avanti, senza condizionalità" verso la normalizzazione della linea.Poi il capo economista Philip Lane ha proposto un approccio che, secondo Lagarde, usando flessibilità e condizionalità cerca di bilanciare le varie istanze.Invece secondo il quotidiano Gb "l'equilibrio di potere nella Bce e si è chiaramente spostato a favore dei falchi determinati a fermare i rischi di spirali inflazionistiche".Ora i fari dei mercati si andranno spostando sulla Federal Reserve, che terrà il suo direttorio (Fomc) la prossima settimana e che annuncerà le sue decisioni di politica monetaria mercoledì 16 marzo.