Bce: Enria, bene Srep ma banche siano prudenti

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Le banche europee devono "fare fronte al persistere di debolezze" nel campo "del controllo rischi e della governance e valutare i futuri sviluppi in una maniera prudente". Lo afferma il responsabile della vigilanza della Bce Andrea Enria commentando i risultati dello Srep per il quale si dice soddisfatto per come hanno reagito all'impatto economico dell'invasione russa dell'Ucraina. "Tuttavia - aggiunge - le sfide continueranno fino a quando la guerra si trascinerà" mentre gli effetti degli aumenti dei tassi vanno "monitorati con cautela". (ANSA).