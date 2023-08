Bce, Donohoe: Cipollone unico candidato per comitato esecutivo

Roma, 30 ago. (askanews) - Piero Cipollone, vicegovernatore della Banca d'Italia è l'unico candidato per succedere a Fabio Panetta nel Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. Lo ha annunciato il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe."Alla riunione dell'Eurogruppo del 13 luglio - afferma Donohoe in una dichiarazione - ho chiesto ai membri della zona euro di proporre candidati per succedere al membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea Fabio Panetta, che si dimetterà dal suo incarico a partire dal 1° novembre 2023.

Il bando per i candidati si è concluso oggi. Entro la scadenza, l'Italia è stato l'unico Paese a presentare un candidato: Piero Cipollone, vicegovernatore della Banca d'Italia".Donohoe ha aggiunto che "nella prossima riunione del 15 settembre l'Eurogruppo discuterà questa candidatura".A seguito della discussione dell'Eurogruppo, il Consiglio adotterà una raccomandazione al Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata rafforzata degli Stati membri della zona euro. Tale maggioranza richiede il sostegno del 72% degli Stati membri dell'area euro (ovvero almeno 15 dei 20 paesi dell'area euro), che rappresentano almeno il 65% della popolazione dell'area euro.In linea con il processo di selezione stabilito nel Trattato sul funzionamento dell'UE, la BCE e il Parlamento europeo saranno consultati prima che il Consiglio europeo adotti una decisione finale.