Bce, De Guindos: impegnati contro frammentazione (spread) eurozona

Roma, 16 giu. (askanews) - Quello che sta approntando la Bce "non lo chiamerei scudo anti spread, è uno strumento contro la frammentazione" nell'area euro "che è una cosa cattiva e non bisogna pensare solo ai differenziali tra titoli di Stato. La frammentazione significa anche che una famiglia, o una impresa, in Italia o Spagna, a pari condizioni di liquidità deve pagare di più per il credito di una famiglia o una impresa che chiede lo stesso in Germania". Lo ha spiegato il vicepresidente della Bce, Luis De Guindos intervenendo all'evento Young Factor organizzato dall'Osservatorio dei giovani editori."Quello che stiamo facendo è che qui si violano i principi dell'Unione monetaria. Dobbiamo guardare alle conseguenze sui mercati, perché ci sarà un impatto su tutto e alla fine questo sarà un impedimento alla politica monetaria in tutta Europa. La frammentazione è negativa ed è una cosa che bisogna evitare", ha proseguito.Si è già verificata in passato e per questo "abbiamo approvato il piano per lottare contro la pandemia (il Pepp), ci abbiamo previsto flessibilità, che è uno degli strumenti che possiamo usare sul reinvestimento" dei proventi dei titoli che giungono a maturazione. "Ieri - ha ribadito De Guindos - al Consiglio direttivo abbiamo voluto esprimere chiaramente che vogliamo batterci contro la frammentazione. La prima linea di difesa è il Pepp e poi siamo impegnati per prevedere e attuare (nuovi) strumenti per evitare la frammentazione".