Bce, al Consiglio di aprile alcuni avrebbero voluto 'agire subito'

Roma, 19 mag. (askanews) - Alla riunione di metà aprile alcuni componenti del Consiglio direttivo della Bce avrebbero voluto agire subito, "per dimostrare la determinazione" a riportare l'inflazione ai livelli obiettivo. Ma altri hanno ribadito che aggiustare la linea in maniera troppo aggressiva avrebbe potuto rivelarsi "controproducente". E alla fine ha prevalso la scelta di "lasciarsi tutte le porte aperte" per la riunione di giugno, in cui con ogni probabilità verrà deciso di mettere fine agli acquisti netti di titoli, per poi procedere, forse anche a luglio, a un primo rialzo dei tassi di interesse. E' il quadro che emerge dai verbali del Consiglio del 13 e 14 aprile, pubblicati oggi dall'istituzione.Il capo economista Philip Lane ha illustrato la situazione complessiva. "I rischi al rialzo che circondano le prospettive di inflazione si sono intensificati, specialmente per il breve termine. Se le pressioni dei prezzi filtrassero in aumenti delle aspettative di inflazione e in aumenti salariali superiori alle attese, o se le condizioni sul versante dell'offerta dovessero peggiorare in maniera più persistente, l'inflazione potrebbe risultarne più elevata sul medio termine", ha spiegato, secondo quanto riportano i documenti."Tuttavia, se la domanda dovesse indebolirsi sul medio termine, con una persistente erosione dei redditi reali dovuta agli alti prezzi dell'energia, e agli altri costi di beni e servizi, questo potrebbe anche attenuare le pressioni sui prezzi".I membri del Consiglio "hanno valutato che i rischi sulle prospettive economiche si sono sbilanciati al ribasso. Mentre i rischi relativi alla pandemia sono diminuiti, la guerra in Ucraina potrebbe avere un maggior effetto su sul clima economico e potrebbe far nuovamente peggiorare le strozzature sul versante dell'offerta. I costi dell'energia persistentemente elevati, combinati è una perdita di fiducia potrebbero indebolire la domanda più del previsto e limitare consumi e investimenti".I componenti del Consiglio hanno poi rilevato "che è difficile immaginare una inflazione alta persistente senza un aumento delle pressioni sui salari. E gli sviluppi delle retribuzioni contrattuali nell'area euro restano moderati. In più - proseguono i verbali - ci si può attendere moderazione sulle rivendicazioni, nel contesto attuale di incertezza, con i lavoratori sempre più preoccupati sulla sicurezza dei posti di lavoro".Alcuni nel Consiglio, però, pensano che questo fattore di mpoderazione salariale potrebbe cambiare col tempo e che alla fine le buste paga recupereranno. In generale le valutazioni di lane sulle prospettive di inflazione sono state condivise.Ma poi nella riunione "alcuni componenti ritenevano che fosse importante agire senza ulteriori ritardi, per dimostrare la determinazione del Consiglio direttivo a perseguire la stabilità dei prezzi sul medio termine - si legge -. Questa azione era ritenuta necessaria per prevenire che l'alta inflazione temporanea diventi più persistente e evitare ulteriori aumenti delle attese di inflazione rispetto al target Bce, che potrebbero rendere molto più costoso riportare l'inflazione al target".Sempre questi componenti del Consiglio, presumibilmente quelli più propensi a una linea monetaria intransigente (comunemente, "i falchi) "ritengono che la linea monetaria altamente accomodante non sia più consistente con le prospettive di inflazione".Ma all'opposto "altri componenti hanno argomentato il fatto che aggiustare la politica monetaria in maniera troppo aggressiva potrebbe risultare controproducente - riportano ancora i verbali Bce - dato che abbasserebbe la crescita mentre l'inflazione resterebbe elevata, perché la politica monetaria non è in grado di intervenire sulle sue cause dirette".La Bce ha più e più volte preavvertito che prima metterà fine alla fase di acquisti netti di titoli (che proseguiranno solo per rinnovare gli immensi stock accumulati) e poi potrà procedere a eventuali rialzo dei tassi i interesse.Alla riunione "alcuni componenti hanno detto che gli acquisti netti andrebbero chiusi il prima possibile, aprendo la strada a un aumento dei tassi poco dopo, dato il rischio che se la Bce non darà un segnale di rapida normalizzazione le attese di inflazione potrebbero continuare a salire", si legge.Altri però hanno mantenuto il parere che la graduale normalizzazione sia coerente con le aspettative di inflazione del pubblico e che non si richieda di aggiustamento del percorso di politica monetaria: no accelerazioni, quindi.Alla fine "ha prevalso il parere che alla luce dell'accresciuta incertezza opzionalità, gradualismo e flessibilità della politica monetaria restino caratteristiche importanti sulla condotta da tenere. È stato sottolineato che le proposte di Lane lasciavano aperte tutte le opzioni per decisioni da prendere alla riunione di giugno. In particolare quella quella di mettere fine agli acquisti di netti di titoli già alla fine del secondo trimestre o all'inizio del terzo".