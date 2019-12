Bce conferma tassi a zero e acquisti netti titoli a 20 mld al mese

Roma, 12 dic. (askanews) - Stimoli monetari confermati dalla Bce, come ampiamente atteso. Il Consiglio direttivo ha mantenuto a zero il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, al meno 0,50 per cento il tasso sui depositi e allo 0,25 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale.La Bce ha anche confermato il nuovo programma di acquisti netti di titoli al ritmo di 20 miliardi di euro al mese, così come la sua scadenza aperta. Le operazioni proseguiranno "finché necessario a rafforzare l'impatto di accomodamento dei tassi di riferimento", recita un comunicato diffuso al termine della riunione.Si trattava del primo Consiglio monetario operativo sotto la guida della neo presidente Christine Lagarde, che svolgerà una conferenza stampa esplicativa alle 14 e 30.