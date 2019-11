Bankitalia, a settembre prestiti a imprese in calo dell'1%

Roma, 12 nov. (askanews) - A settembre i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti dello 0,5 per cento sui dodici mesi, come nel mese precedente. I tassi di crescita dei prestiti alle famiglie sono rimasti sul livello di agosto al 2,4 per cento, mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti dell'1 per cento (-0,7 nel mese precedente). Lo ha reso noto la Banca d'Italia.