Bankitalia: ripresa migliore di attese, Pil 2021 'intorno al +6%'

Roma, 22 ott. (askanews) - In Italia l'aumento del Pil, risultato nei mesi primaverili ben superiore alle attese, sarebbe stato superiore al 2 per cento anche nel terzo trimestre. Lo afferma La Banca d'Italia nel bollettino economico, rilevando che l'estensione della copertura vaccinale e l'incremento della mobilità hanno reso possibile la ripresa dei consumi di servizi da parte delle famiglie, che affianca il recupero già in atto degli investimenti delle imprese."Il miglioramento della congiuntura si è tradotto in un rialzo dell'occupazione, soprattutto a termine; non sono però del tutto superati gli effetti della pandemia. Sulla base delle nostre attuali valutazioni - dice Bankitalia - l'aumento del Pil dovrebbe collocarsi intorno al 6 per cento, un valore sensibilmente superiore a quanto stimato nel Bollettino economico di luglio".