Bankitalia lancia libro tattile su euro

(ANSA) - ANCONA, 23 OTT - "La Banconota dei sensi, tocca con gli occhi, guarda con le mani. Le caratteristiche grafiche e di sicurezza delle banconote della serie Europa" è un libro tattile realizzato da Banca d'Italia: testi in braille sovrascritti in nero e immagini stampate a rilievo spiegano l'origine dell'euro, la scelta dei simboli, le caratteristiche della sicurezza della cartamoneta. Sarà consultabile nelle principali filiali di Bankitalia e presso musei e istituzioni come il Museo Omero di Ancona, dove oggi ne è stato presentato il prototipo ai ragazzi di due scuole e ai rappresentanti della Lega del Filo d'oro. "E' un libro per tutti, vedenti e non vedenti - hanno detto le curatrici Tiziana Torres e Alessia Lorieri, dipendenti di Bankitalia -, si parte all'euro come strumento di pagamento, poi si analizza l'uso dei simboli come portali, ponti e stelle, la sicurezza. E' uno strumento di responsabilizzazione del cittadino e di inclusione". La valorizzazione delle differenze fa parte da tempo delle strategie dell'Istituto.