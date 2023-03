Bankitalia aumenta investimenti bond e azioni 'green'

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - La Banca d'Italia continua a rendere più sostenibili gli investimenti del proprio poratfoglio finanziario. Come emerge dal Rapporto sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici sul 202,"l'evoluzione degli indicatori conferma i risultati positivi degli ultimi anni". In particolare "l'indicatore dell'intensità carbonica media ponderata del portafoglio azionario diretto è più basso del 32 per cento rispetto all'indice di mercato preso come riferimento ed è sceso del 36 per cento nel confronto con il dato della fine del 2020, a fronte di una riduzione del 16 per cento per l'indice di riferimento". Per le obbligazioni societarie, la diminuzione nel biennio è stata del 16 per cento; il dato del 2022 è inferiore del 18 per cento rispetto all'indice di riferimento". Infine "per quanto riguarda i titoli di Stato, la quota di obbligazioni verdi è cresciuta in un anno dallo 0,7 al 2,8 per cento". (ANSA).