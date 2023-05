Bankitalia,per alluvioni danni annui alle case da 3 miliardi

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Ogni anno le alluvioni mettono a rischio un patrimonio abitativo in Italia dal valore di 1000 miliardi di euro con danni quantificabili per 3 miliardi di euro. E' quanto emerge da uno studio di Michele Loberto e Matteo Spuri, del dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia pubblicato qualche giorno fa. L'area più a rischio, si legge, è quella del Distretto idrico del Po La regione con la maggiore perdita annua attesa in termini relativi è l'Emilia Romagna (0,71 per cento della ricchezza abitativa), per via sia della presenza del fiume Po sia del diffuso reticolo di canali secondari. (ANSA).