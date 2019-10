Banijay compra Endemol

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Banijay Group ha acquisito Endemol Shine Group: l'annuncio ufficiale arriva dal gigante francese di produzione e distribuzione globale attivo nella creazione di contenuti per piattaforme televisive e multimediali che ha quindi acquisito Endemol Shine Group, che è comproprietà di The Walt Disney Company e di fondi gestiti da società affiliate di Apollo Global Management. L'acquisizione, che è soggetta alle consuete autorizzazioni regolamentari, comprenderà le 120 etichette di produzione di Endemol Shine con circa 66.000 ore di programmazione programmata e non programmata insieme a oltre 4.300 format registrati. "Endemol Shine offre un'incredibile gamma di talenti leader del settore, marchi di fama mondiale e contenuti creativi di alta qualità. La combinazione delle risorse di queste due società rafforzerà istantaneamente la nostra posizione nel mercato globale" ha commentato il ceo di Banijay, l'italiano Marco Bassetti. "Le nostre capacità nei vari generi ci definiranno ulteriormente come un fornitore di riferimento di Ip di prima classe in tutto il mondo. Dare il benvenuto ai marchi e talenti di Endemol Shine nella nostra attività esistente - ha spiegato il ceo - indicherà maggiori opportunità sul mercato e siamo tutti entusiasti di ciò che il futuro riserva per la società che nasce dalla fusione". “In Endemol Shine, abbiamo continuamente ispirato e intrattenuto il pubblico di tutto il mondo: questo accordo ci porta in un capitolo completamente nuovo e stimolante e in una nuova casa di contenuti globali con molte opportunità future" ha detto il ceo del gruppo Endemol Shine, Sophie Turner Laing.