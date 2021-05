Bancomat, più complicato prelevare contanti e costi molto più alti

Sono importanti le novità che si delineano a proposito dei bancomat. I soldi in contanti saranno, insomma, sempre più difficili da reperire. Non solo. Saranno anche più costosi. Lo evidenziano Bankitalia e Antitrust.

La prima – come scrive Quifinanza.it - mette in risalto come gli sportelli siano sempre più rari sul territorio, l’altra, nell’esaminare una proposta di Bancomat S.p.a., fa delle osservazioni su come potrebbero cambiare gli importi delle commissioni per il ritiro cash.

Il report di Bankitalia

Stando al report di Bankitalia nel 2019 c’erano in Italia 24.311 filiali bancarie. Nel 2010, le filiali erano 33.663. E non è difficile immaginare che in tutti i punti filiale ci fosse almeno un bancomat. Senza contare che ultimamente c’è stato anche chi, come Ing, ha chiuso tutti gli ATM e le casse automatiche.

Un problema grosso per Sud e Isole

Il problema dovrebbe toccare per altro, in particolare, il Sud e le Isole. Stando alle cifre infatti il 57% del totale nazionale degli Atm si troverebbe al Nord, mentre nel mezzogiorno ci sarebbe soltanto il 22% degli sportelli automatici.

I costi più alti

Il discorso dell’aumento dei costi – a leggere Quifinanza – passerebbe invece per il piano di revisione di Bancomat, la società che gestisce i circuiti di pagamento e prelievo più diffusi e conosciuti in Italia e che offre i suoi servizi a 125 banche italiane.

“Tra le novità più importanti – scrive l’Antitrust – si registrano l’abolizione della commissione interbancaria e il pagamento della commissione applicata al prelievo, da parte del consumatore, direttamente all’istituto di credito dove è collocato l’Atm”.

Questo significherebbe, in soldoni, che, in caso di approvazione del piano, chi si approvvigiona a uno sportello diverso da quello della propria banca, non dovrà più corrispondere una commissione di 50 centesimi. Si potrebbe invece veder tassato con un importo variabile a seconda della banca scelta per il ritiro dei soldi. Una commissione che potrebbe essere dunque molto più cara di quella al momento prevista (50 centesimi).