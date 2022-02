Banco Bpm non fa prezzo in Borsa su rumors ipotesi Opa UniCredit

Milano, 11 feb. (askanews) - Banco Bpm non riesce a fare prezzo a Piazza Affari, registrando un teorico +8%, sulle indiscrezioni riportate dal Messaggero secondo cui l'istituto sarebbe sempre più nel mirino di Unicredit. "Nei piani alti della finanza - scrive oggi il quotidiano - c'è chi non esclude che a cavallo del weekend Unicredit possa farsi avanti con una proposta (c'è chi parla addirittura di Opa) di acquisizione dell'istituto di Piazza Meda. La voce corre anche in ambienti del governo".