Banco Bpm: Castagna, interessi terzi non stupiscono

(ANSA) - PARMA, 12 FEB - "Gli interessi di terzi non mi stupiscono verso una banca che ha il nostro posizionamento, i nostri risultati, la nostra capacità di proiettarsi nel futuro con i risultati che abbiamo presentato". Così il ceo di Banco Bpm, Giuseppe Castagna al suo arrivo all'Assiom Forex in risposta ad una domanda sulle ipotesi circolate di un interesse da parte di Unicredit. Alla domanda "Pensate di valere di più?" Castagna ha risposto "certo, siamo appena usciti da un percorso di ristrutturazione. Abbiamo presentato un piano aggressivo. Abbiamo iniziato ad avere qualche riscontro ma pensiamo che il mercato non abbia pienamente riconosciuto quello che è il nostro percorso": Il mercato - ha detto - "sta solo cominciando a riconoscere quello che è un percorso che ci porterà molto più avanti e risultati del 2021 dimostrano che siamo su un'ottima strada", aggiunge. (ANSA).