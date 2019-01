Banche: al via a Cinecittà il 25esimo Forex, Visco protagonista

Roma, 31 gen. (askanews) - Scatta domani a Roma negli Studi di Cinecittà la due-giorni del Forex, con il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel ruolo di protagonista. Sarà la 25esima edizione per il congresso dell'Assiom-Forex, l'associazione degli operatori finanziari, con interventi e dibattiti sui temi di attualità e sui rapidi cambiamenti in corso nel sistema bancario: dalle "difficoltà legate al rischio Paese" alle novità tecnologiche come blockchain e instant payment. Sabato sarà la giornata clou, con il primo discorso annuale del governatore.Il congresso comincia venerdì alle 15 con un workshop su "Il sistema bancario italiano verso una nuova infrastruttura digitale: Blockchain, Instant payment, Psd2 e Open banking". A confronto ci sono, tra gli altri, il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, il responsabile Global Markets di Unicredit, Guy Laffineur, e l'amministratore delegato di Satispay, Alberto Dalmasso.Sabato mattina salirà sul palco il numero uno di Bankitalia, che interverrà alle 11.30 dopo la relazione del presidente dell'Assiom-Forex, Luigi Belluti. Tra i punti chiave del discorso di Visco ci saranno i problemi più urgenti dell'economia italiana, minacciata dai venti di recessione e dai rischi di una stretta creditizia. Senza dimenticare la situazione delle banche, dal caso ancora aperto di Carige alle difficoltà create dalle nuove regole della Bce sullo smaltimento dei crediti deteriorati.Alle 14.30 è prevista poi una tavola rotonda con l'amministratore delegato della Cdp, Fabrizio Palermo, il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, il direttore generale di Iccrea, Leonardo Rubattu, il Ceo di Engineering, Paolo Pandozy, e il presidente di Unindustria Lazio, Filippo Tortoriello. Il tema del dibattito sarà "La sfida sulla crescita e le difficoltà legate al rischio Paese".